Илон Маск передумал поддерживать президентские планы Канье Уэста после его странного интервью

5 июля Канье Уэст объявил, что будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Илон Маск был одним из первых, кто поддержал амбиции рэпера. “Я полностью тебя поддерживаю”, – написал он в Twitter. Однако тандем эксцентричных миллиардеров не продержался и недели. После интервью Уэста для Forbes Маск признал, что поторопился с выводами.

“У нас может быть больше расхождений во взглядах, чем я ожидал”, – написал Маск в уже удаленном твите, скриншот которого мгновенно разлетелся в СМИ и социальных сетях.

Фото: Twitter

Такую реакцию главы SpaceX и Tesla связывают со взглядами рэпера на аборты и вакцинацию. “Я пролайфер (противник абортов – theLime), потому что следую слову Библии, – заявил Канье. – Так много наших детей вакцинируют и они остаются парализованными… Поэтому, когда они говорят, что собираются победить COVID-19 с помощью вакцины, я очень осторожен. Это знак зверя. Они хотят засунуть в нас чипы, они хотят сделать все, чтобы мы не смогли пересечь врата рая”.

Сам Уэст в интервью рассказывал об ответственной должности, которую готовит для Маска в случае победы на выбора. “Сейчас мои советники – это два человека, которые особенно меня поддержали: моя жена [Ким Кардашьян-Уэст] и Илон Маск. Мы говорили об этом годами. Я предложил ему стать руководителем нашей космической программы”, – заявил он.