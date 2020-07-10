Кинозвезда Ная Ривера попала на видео перед пропажей: ее тело могут никогда не найти

В США обнародовали последнее видео с актрисой Наей Риверой, которая пропала в среду, 8 июля.

Об этом сообщает Guardian News.

Офис шерифа округа Вентура обнародовал видеозапись, показывающую прибытие Найя Риверы на озеро Пиру.

Ривера и ее сын Джози плавали в озере, но малыш был позже найден один на дрейфующем катере.

Полицейские считают, что Ривера утонула.

Дайверы занимались поисками актрисы на дне озера, которые осложнялись тем, что вода мутная и видимость очень плохая

Как сообщал “источник”, 25 января в Мексике пропала советская и российская актриса Наталья Андрейченко.

Напомним, что в Москве на 52 году жизни умер актер Данила Перов, звезда сериала “Интерны” и сын Раисы Рязановой, актрисы фильмов “Ералаш”, “Москва слезам не верит”, “Солдаты” и других.