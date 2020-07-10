Северодонецкий “Азот” оказался в числе самых крупных в стране должников по заработной плате

Органы Государственной исполнительной службы в течение шести месяцев 2020 года взыскали в пользу 22 005 работников 278, 6 млн грн задолженности по заработной плате.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины

Пресс-служба ведомства составила рейтинг крупнейших по размерам исполнительных производств.

Наибольшую сумму – 17, 6 млн грн – взыскано в Кировоградской области с Коммунального предприятия «Теплоэнергетик». Задолженность по заработной плате получили 2 280 работников.

17, 3 млн грн взыскано с дочернего предприятия «Житомирский облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания« Автомобильные дороги Украины » в пользу 1331 работника.

Дочернее предприятие «Тернопольский облавтодор» ОАО «ГАК« Автомобильные дороги Украины »благодаря органам Государственной исполнительной службы вернуло 316 работникам 10, 5 млн грн.

По состоянию на 1 июля 2020 крупнейшими должниками по выплате заработной платы являются: ОАО «Сумское НПО» (Сумская область) – 143, 8 млн грн, ОАО «Футбольный клуб» «Металлист» (Харьковская область) – 117, 4 млн грн, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (Харьковская область) –

74, 3 млн грн, ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» (Луганская область) – 25, 9 млн грн, ЗАО «Азовобщемаш» (Донецкая область) – 25, 5 млн грн.