Ни один человек к этому не готов: Ксения Мишина рассказала о трудностях раннего материнства

Ксения Мишина родила ребенка в 22 года. С отцом мальчика актриса рассталась еще до его рождения. Сейчас звезда “Кріпосної” счастлива, что в свои 31 она является мамой взрослого сына, но были моменты, когда ей было очень непросто.
Артистка стала гостьей свежего выпуска программы “Слава+”, которая выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. В разговоре со Славой Деминым Ксения рассказала о трудностях раннего материнства.
“Я столкнулась с нереальными сложностями, – вспоминает артистка. – Это не так, как все девочки мечтают: “Ой, лялю я сейчас понянчу”, да конечно! Подъем в шесть утра, в пять, и то, когда график наладился. Гулять быстрее на улицу, останавливать коляску нельзя, потому что он будет орать, в туалет вместе с ним, потому что он тебя не отпускает. И куча-куча разных сложностей”.
По мнению Ксении, ни одна девушка не готова к таким трудностям в раннем возрасте.
“Просто в более сознательном возрасте у тебя уже есть выделенное на это время, ну а на меня на тот момент навалилось все”, – призналась Мишина.
- Ксения Мишина также рассказала, как решилась на участие в романтическом шоу “Холостячка” и как отреагировал ее сын Платон на то, что мама будет искать отношения на проекте.
- Премьера шоу “Холостячка” состоится осенью этого года. Сейчас проходит кастинг мужчин на проект. В числе желающих оказался Александр Эллерт, автор-сценарист студии “Квартал 95” и участник “Лиги Смеха” из команды “Луганская сборная”.