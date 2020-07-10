Ни один человек к этому не готов: Ксения Мишина рассказала о трудностях раннего материнства

Ксения Мишина родила ребенка в 22 года. С отцом мальчика актриса рассталась еще до его рождения. Сейчас звезда “Кріпосної” счастлива, что в свои 31 она является мамой взрослого сына, но были моменты, когда ей было очень непросто.

Артистка стала гостьей свежего выпуска программы “Слава+”, которая выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. В разговоре со Славой Деминым Ксения рассказала о трудностях раннего материнства.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

“Я столкнулась с нереальными сложностями, – вспоминает артистка. – Это не так, как все девочки мечтают: “Ой, лялю я сейчас понянчу”, да конечно! Подъем в шесть утра, в пять, и то, когда график наладился. Гулять быстрее на улицу, останавливать коляску нельзя, потому что он будет орать, в туалет вместе с ним, потому что он тебя не отпускает. И куча-куча разных сложностей”.

По мнению Ксении, ни одна девушка не готова к таким трудностям в раннем возрасте.

“Просто в более сознательном возрасте у тебя уже есть выделенное на это время, ну а на меня на тот момент навалилось все”, – призналась Мишина.



