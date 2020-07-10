Роберт Де Ниро пожаловался, что коронавирус уничтожил его финансы

Бывшая жена Роберта Де Ниро Грейс Хайтауэр заявила, что он “несправедливо” сократил ежемесячное пособие на детей со 100 до 50 тыс. долларов. Юристы 76-летнего актера уверяют, что во всем виноват коронавирус, погубивший его бизнес.

Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр в 2012 годуФото: Wikipedia

Издание Page Six пишет, что сеть ресторанов Nobu и Greenwich Hotel, которыми владеет Де Ниро, прекратила работу и понесла колоссальные убытки: Nobu потерял 3 млн долларов в апреле и еще 1,87 млн в мае. Также актеру пришлось заплатить партнерам по бизнесу 500 тыс. долларов, которые он одолжил из-за “нехватки денег”.

Де Ниро и Хайтауэр развелись в 2018 году, и в соответствии с брачным договором актер должен выплачивать бывшей жене 1 млн долларов в год. Если его доход опустится ниже 15 млн, выплаты будут уменьшаться пропорционально. Теперь адвокат актера заявил, что средства, полученные Де Ниро за съемки в фильме “Ирландец”, почти закончились, и в 2020-2021 году он получит всего 2,5 млн.

Юристы Грейс Хайтауэр, которая воспитывает 8-летнюю дочь актера, отказываются верить в его финансовые трудности. “Мы не верим, что мужчине с состоянием 500 млн долларов и доходом 30 млн в год в марте внезапно понадобилось сократить помощь на 50%”, – заявили они.

Де Ниро и Хайтауэр были женаты с 1997 года и расстались в 2018-м. Кроме 8-летней Хелен у них также есть 21-летний сын Эллиот. Всего у Роберта Де Ниро шестеро детей от трех разных женщин.