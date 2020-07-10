Где в Украине больше всего зараженных коронавирусом: обновленные данные по областям

По состоянию на утро пятницы, 10 июля, в Украине подтверждены 52 043 случая COVID-19, из них 24, 8 тысяч больных выздоровели, жертвами COVID-19 стали 1345 украинцев. За последние сутки лабораторно подтверждены 819 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в официальном Telegram-канале.
Всего в Украине по состоянию на 10 июля зарегистрированы 25 898 активных больных. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрированы в Черновицкой (257,4), Львовской (222,3) и Закарпатской (193,3) областях.
В больницы госпитализированы 3893 человека, из них 101 человек подключен к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13879 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 426 пациентов.
Заболевание было подтверждено у 3749 детей и 7213 медиков, из них 4812 медработников выздоровели. 38164 больных находились на амбулаторном лечении.
За сутки исследовано 13134 образца методом ПЦР. Всего исследовано методом ПЦР 773831 образец и методом ИФА 330498 образцов.
В целом случаи подтверждены:
Винницкая обл. – 2060 (1485 выздоровели)
Волынская обл. – 2932 (1406 выздоровели)
Днепропетровская обл. – 1137 (1015 выздоровели)
Донецкая обл. – 751 (235 выздоровели)
Житомирская обл. – 1512 (1106 выздоровели)
Закарпатская обл. – 3734 (1179 выздоровели)
Запорожская обл. – 610 (493 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. – 2915 (1228 выздоровели)
г. Киев – 5990 (2033 выздоровели)
Киевская обл. – 2940 (1720 выздоровели)
Кировоградская обл. – 670 (582 выздоровели)
Луганская обл. – 90 (73 выздоровели)
Львовская обл. – 6763 (1003 выздоровели)
Николаевская обл. – 467 (356 выздоровели)
Одесская обл. – 2108 (903 выздоровели)
Полтавская обл. – 330 (290 выздоровели)
Ровенская обл. – 4454 (2501 выздоровели)
Сумская обл. – 332 (275 выздоровели)
Тернопольская обл. – 2174 (1353 выздоровели)
Харьковская обл. – 2577 (1321 выздоровели)
Херсонская обл. – 203 (184 выздоровели)
Хмельницкая обл. – 881 (638 выздоровели)
Черкасская обл. – 725 (578 выздоровели)
Черновицкая обл. – 5096 (2582 выздоровели)
Черниговская обл. – 592 (261 выздоровели).
Как сообщал “источник”, на утро 10 июля 2020 года в мире коронавирусом инфицированы 12 миллионов 393 тысячи человек. За минувшие сутки установлен новый антирекорд – 223 тысячи новых случаев. В Украине тем временем за минувшие сутки, 9 июля, выявлено 819 новых случаев COVID-19.