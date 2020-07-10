Где в Украине больше всего зараженных коронавирусом: обновленные данные по областям

По состоянию на утро пятницы, 10 июля, в Украине подтверждены 52 043 случая COVID-19, из них 24, 8 тысяч больных выздоровели, жертвами COVID-19 стали 1345 украинцев. За последние сутки лабораторно подтверждены 819 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в официальном Telegram-канале.

Всего в Украине по состоянию на 10 июля зарегистрированы 25 898 активных больных. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрированы в Черновицкой (257,4), Львовской (222,3) и Закарпатской (193,3) областях.

В больницы госпитализированы 3893 человека, из них 101 человек подключен к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13879 человек, подключение к аппарату ИВЛ – 426 пациентов.

Заболевание было подтверждено у 3749 детей и 7213 медиков, из них 4812 медработников выздоровели. 38164 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 13134 образца методом ПЦР. Всего исследовано методом ПЦР 773831 образец и методом ИФА 330498 образцов.

В целом случаи подтверждены:

Винницкая обл. – 2060 (1485 выздоровели)

Волынская обл. – 2932 (1406 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 1137 (1015 выздоровели)

Донецкая обл. – 751 (235 выздоровели)

Житомирская обл. – 1512 (1106 выздоровели)

Закарпатская обл. – 3734 (1179 выздоровели)

Запорожская обл. – 610 (493 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 2915 (1228 выздоровели)

г. Киев – 5990 (2033 выздоровели)

Киевская обл. – 2940 (1720 выздоровели)

Кировоградская обл. – 670 (582 выздоровели)

Луганская обл. – 90 (73 выздоровели)

Львовская обл. – 6763 (1003 выздоровели)

Николаевская обл. – 467 (356 выздоровели)

Одесская обл. – 2108 (903 выздоровели)

Полтавская обл. – 330 (290 выздоровели)

Ровенская обл. – 4454 (2501 выздоровели)

Сумская обл. – 332 (275 выздоровели)

Тернопольская обл. – 2174 (1353 выздоровели)

Харьковская обл. – 2577 (1321 выздоровели)

Херсонская обл. – 203 (184 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 881 (638 выздоровели)

Черкасская обл. – 725 (578 выздоровели)

Черновицкая обл. – 5096 (2582 выздоровели)

Черниговская обл. – 592 (261 выздоровели).

Как сообщал “источник”, на утро 10 июля 2020 года в мире коронавирусом инфицированы 12 миллионов 393 тысячи человек. За минувшие сутки установлен новый антирекорд – 223 тысячи новых случаев. В Украине тем временем за минувшие сутки, 9 июля, выявлено 819 новых случаев COVID-19.