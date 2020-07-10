Как продвигаются ремонтные работы на трассе «Никольск – Морозовка – Мусиевка – Бараниковка» в Меловском районе

Ремонтные работы на автомобильной дороге О130801 «Никольск – Морозовка – Мусиевка – Бараниковка» в Меловском районе продолжаются.

Об этом сообщает Меловская РГА.

По проекту текущий средний ремонт автомобильной дороги местного значения О130801 «Никольск – Морозовка – Мусиевка – Бараниковка» запланирован на участке км 8 000 – км 13 + 000. Начались ремонтные работы в конце июня от населенного пункта с. Морозовка.



Уже выполнены работы по фрезерованию толщиной до 5 см, отремонтировано 1500 погонных метров дороги. Сделано подгрунтовку и устроен слой мелкозернистого асфальтобетона толщиной 6 см одновременно с двух сторон полотна.