Решение Канье Уэста стать президентом связали с психическим расстройством

Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США на фоне нового цикла биполярного расстройства (БАР), которое ему диагностировали в 2018 году. “Поведение Канье очень непредсказуемо”, – рассказал источник People.

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По словам инсайдера, в прошлом у Канье были как маниакальные, так и депрессивные эпизоды БАР, и хотя долгое время дела у него шли хорошо, прямо сейчас он снова борется с заболеванием. Пока рэпер находится в Вайоминге, его жена Ким Кардашьян-Уэст живет в Лос-Анджелесе с четырьмя детьми и беспокоится о поведении мужа.

“Ким обеспокоена, как и вся ее семья. Это огромный стресс, потому что поведение Канье очень непредсказуемо. Эпизоды обычно длятся несколько недель, а затем все возвращается на круги своя. Ким надеется, что на этот раз все будет так же”, – говорит источник.

Политические амбиции 43-летнего рэпера-миллиардера многие восприняли скептически, а 4-часовое интервью, которое Уэст дал журналу Forbes, лишь усилили сомнения в его серьезности. Музыкант заявил, что баллотируется с лозунгом “ДА!” как член новой политической партии под названием “День рождения”, потому что “когда мы выиграем, у всех будет день рождение”. “Вы знаете, я был в больнице, люди называли меня сумасшедшим. Я не сумасшедший”, – прокомментировал он догадки публики.

В 2016 году Канье Уэста госпитализировали: после отмены тура The Life of Pablo рэперу потребовалась неотложная психиатрическая помощь. В 2018 году ему поставили диагноз биполярное расстройство, а на обложке его альбома Ye появилась надпись: “Ненавижу быть биполярным. Это потрясающе”.

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“До 39 лет мне никогда не ставили диагноз, но это не инвалидность, а суперспособность”, – сказал Канье радиоведущему Big Boy вскоре после этого. Позже рэпер заявлял, что ему пост

авили неверный диагноз, и на самом деле он страдал от бессонницы, однако в последующих интервью Канье и Ким подтвердили информацию о БАР.

В 2019 году в интервью для Vogue Ким Кардашьян сказала, что ее муж признал свой диагноз, но отказался лечиться с помощью фармацевтических препаратов. “Для него прием лекарств не вариант, потому что они меняют его личность. Прямо сейчас все действительно спокойно. Мы можем почувствовать приближающиеся эпизоды и знаем, как справиться с ними, – сказала она. – В интернете я читаю обидные вещи: “Что она делает? Почему она его не останавливает?” Как будто я виновата, что он делает или говорит что-то, с чем они не согласны. Это мой муж. У меня есть свое мнение и я говорю ему, когда думаю, что что-то не так. Если у него биполярный эпизод, я сделаю все, чтобы поддержать и успокоить ситуацию”.

Позже Сам Уэст в беседе с Дэвидом Леттерманом говорил, что в этом состоянии он становится “абсолютно параноидальным”. “Кажется, что все это заговор. Ты чувствуешь, что правительство вкладывает в твою голову чипы. Чувствуешь, что тебя записывают. Ты почти никому не доверяешь”, – рассказал он.

В новом интервью Forbes Уэст также затронул тему чипов и заговоров. “Когда они говорят, что собираются победить COVID-19 с помощью вакцины, я очень осторожен. Это знак зверя. Они хотят засунуть в нас чипы, они хотят сделать все, чтобы мы не смогли пересечь врата рая, – рассказал он. – Нужно вычистить химикаты. В наших дезодорантах, в нашей зубной пасте есть химические вещества, которые влияют на нашу способность служить Богу”.



