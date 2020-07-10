Скандальные видео волонтера с поджогом поля были сняты в Донецкой области

Накануне известный украинский волонтер Роман Доник опубликовал видео, на котором видно, как неизвестный на автомобиле поджигает стерню на поле. В полиции Луганской области данное видео проверили и говорят, что оно было снято в Донецкой, а не Луганской области.

“Офис Президента Украины и Служба безопасности Украины, расскажите нам еще о случайных возгораниях из за аномальной жары в Луганской области. А мы послушаем, посмеемся. Как минимум это последствия деятельности мудрого нарида на скошенных полях. Но и заказ поджогов из за речки нельзя исключать”, – заявил в своем посте Роман Доник.

Спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай отметила, что данное видео не имеет отношения к Луганской области и было снято в соседней Донетчине. По этому факту проводят проверку полицейские Донецкой области.