Коронавирус не отступает: +3 новых случая в Луганской области

На Луганщине подтверждено еще три случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Двое заболевших – жители города Северодонецк, которые до установления диагноза COVID-19 находились на самоизоляции.

Еще один человек проживает в городе Рубежное, из круга ранее установленных контактных лиц.

За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 94 человек.

Из них выздоровели – 72; лечатся – 22 (10 – в стационаре: 3 – в КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 3 – КНП «Северодонецкая городская многопрофильная больница», 4 – КНП «Рубежанская центральная городская больница», 12 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 6,06%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 10 июля (09:00) в Украине 52043 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1345 летальных, 24800 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 819 новых случаев. Всего проведено 773 831 тестирование методом ПЦР.