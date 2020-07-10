В неподконтрольном Луганске сработало взрывное устройство: трое человек ранены

Во временно неподконтрольном городе Александровск, который территориально относится к Луганску, накануне произошел взрыв. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

Неустановленное взрывное устройство сработало в 13.37 в посёлке Тополиный. Минно-взрывные травмы получили мужчины 1979, 1980 и 1981 года рождения.

Пострадавших отвезли в больницу, мужчина 1981 года рождения в тяжёлом состоянии, остальные раненые – в состоянии средней степени тяжести.

О других подробностях не сообщается.