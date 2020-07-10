Группа “Время и Стекло” выпустила последний клип перед прощальным туром

Украинская группа “Время и Стекло” презентовала трек Last Dance – саундтрек к прощальному туру “Финальные титры”, который пришлось отложить из-за карантина. Вместе с песней вышел и клип.

Премьера музыкальной работы состоялась в пятницу, 10 июля, на YouTube-канале коллектива. Стилистика нового видео вдохновлена 80-ми и 90-ми: ретро-вестерн, немного рейва, странные танцы под драйвовый трек – и скучная пресс-конференция превращается в фирменное VISLOVO.





Солистка дуэта Надя Дорофеева примерила в клипе новый образ. Певица предстала с темными волосами и новой стрижкой.

В прощальный тур группа собиралась отправиться в мае, но коронавирус вмешался в творческие планы ребят. “Финальные титры” стартуют 2 сентября и завершатся 30 октября концертом в Киеве (Дворец “Украина”).

“Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы – из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы. Приходи посмотреть на наш последний танец в своем городе!”, – прокомментировали Надя Дорофеева и Позитив.