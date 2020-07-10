В реке Айдар утонул мужчина

В 13:10 8 июля на пункт связи ГПСЧ-22 от дежурного Новопсковского отдела полиции ГУ ЧП Украины в Луганской области поступило сообщение, что в с. Рыбянцево, Новопсковского района, в реке Айдар, вероятно, находится тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской РГА.



На место происшествия было направлено дежурное отделение в количестве 3-х человек на автомобиле ГАЗ-66 САРМ.

По прибытию обследован прибрежный участок реки с помощью надувной лодки с целью поиска погибшего, но тело не было обнаружено.



Также на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Новопсковского отдела полиции в количестве 2 человек на 1 единице техники.



9 июля в 09:42 подразделение сново выехал снова на место происшествия.

Для поиска погибшего на реке был привлечен водолаз.



При обследовании дна берега реки в 12:33 тело погибшего 1988 г.р. жителя с. Пески, было найдено водолазом.