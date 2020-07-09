Эффектная украинка с пышной грудью поставила рекорд: ее формы впечатлят каждого

Украинская модель plus-size и блогер Мила Кузнецова стала рекордсменкой Украины в категории “Самая большая натуральная грудь”.
Об этом девушка рассказала в Instagram
Мила подала заявку на участие в конкурсе около трех недель назад, а 9 июля она стала обладательницей рекорда.
“Поздравляю, Мила, с наградой. По достоинствам и приз соответствующий”; “Мила, вы просто фантастически красивая женщина”, “Ура, вы замечательная, уверена ещё долго этот рекорд не побьют”, – пишут в сети поклонники.
Чтобы подтвердить натуральность прелестей, Миле пришлось пройти медицинское обследование.
Ранее “источник” сообщал, что украинская модель с 13-м размером груди Мила Кузнецова проведет бой по правилам смешанных единоборств (MMA).