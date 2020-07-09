Пак Вон Сун найден мертвым: что известно про топ-политика Южной Кореи

В Южной Корее полиция нашла тело пропавшего в четверг, 9 июля, мэра Сеула Пак Вон Суна.

Об этом сообщает ВВС.

Об исчезновении 64-летнего Пак Вон Суна сообщила его дочь. С ее слов, отец ушел из дома и не вернулся. Перед исчезновением он оставил записку, которая встревожила его дочь.

Камера наблюдения засекла Пака в 10:53 у входа в лесной массив в районе Сонбук-гу, где в последний раз был зарегистрирован сигнал его мобильного телефона.

Ранее появились неподтвержденная информация о том, что незадолго до исчезновения Пака одна из сотрудниц мэрии обвинила его в сексуальных домогательствах, но полиция не подтвердила эту информацию. Неясно, связана ли эта информация с его смертью.

Предварительной причиной смерти правоохранители называют – самоубийство.

Пак Вон Сун впервые был избран на пост мэра столицы в 2011 году. В июле прошлого года он переизбрался на свой третий и, согласно законодательству, последний срок на этом посту.

Нынешний мэр Сеула считался одним из наиболее вероятных кандидатов от правящей Демократической партии Тобуро на президентских выборах 2022 года.

Пак Вон Сун, юрист по образованию, с 1982 года занимался адвокатской деятельностью и специализировался на правах человека.

В конце 1970-х годов он был исключен из Сеульского национального университета за участие в студенческих протестах против диктатуры Пак Чун Хи. После отчисления он несколько месяцев провел в тюрьме.

В 1993 году он работал научным сотрудником на юридическом факультете Гарвардского университета.

Находясь на посту мэра Сеула, Пак Вон Сун активно занимался благоустройством города.

В 2013 году ему удалось добиться отмены повышения платы за проезд в сеульском метро и на пригородных поездах.

Как ранее сообщал “источник”, государственные СМИ Корейской народной демократической республики (КНДР) обнародовали кадры, на которых видно разрушение офиса связи с Южной Кореей в приграничном городе Кэсон.