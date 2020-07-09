Джонни Депп назвал “самую жестокую вещь”, которую сделала его бывшая жена Эмбер Херд

Эмбер Херд утверждает, что Джонни Депп избил ее, когда она спрятала его лекарства в период детоксикации на частном карибском острове в 2014 году. В ходе судебного разбирательства по делу о клевете, в которой 57-летний актер обвиняет бывшую жену, адвокаты Херд рассказали, что Депп ударил и толкнул ее на землю, страдая от синдрома отмены опиоидного обезболивающего препарата оксикодон.

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“Он опять бесится. Начал кричать – он был так зол, что толкнул меня, и я попросила его убраться”, – цитирует Page Six сообщение Херд, которое она, предположительно, отправила одному из докторов актера.

Джонни Депп отрицает обвинения, описывая данный инцидент как “одну из самых жестоких вещей”, которые сделала с ним бывшая жена.

“Я не толкал мисс Херд и не нападал на нее любым другим образом, потому что был не в состоянии сделать это, – сообщил он суду. – Она не давала мне необходимых лекарства, и это одна из самых жестоких вещей, которые она когда-либо совершала. Она игнорировала мое тяжелое положение, даже когда у меня был мандраж, тряска и спазмы в животе. Это было худшее время моей жизни, я рыдал на полу как ребенок и не мог получить свои лекарства”.

Несмотря на обвинения в жестокости, в то время он отправил маме Херд сообщения с благодарностью, что ее дочь “ухаживает за бедным старым наркоманом”. Позже в 2015 году на этом острове пара сыграла свадьбу, а год спустя развелась.