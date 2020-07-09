Украинская телеведущая после свадьбы во Франции рассказала о забавном конфузе. Будет над чем посмеяться

Ведущая программы “Факты” на канале ICTV Инна Шевченко вышла замуж за французского режиссера Лорана. Пара сыграла скромную свадьбу в Провансе, которую ранее приходилось откладывать из-за карантина. Спустя почти две недели после церемонии девушка рассказала о забавном конфузе.

Инна написала в своем Instagram, что они с возлюбленным не смогли найти обручальные кольца подходящего размера. “Оказалось, что во Франции заказывать их нужно как минимум за 5 недель. А у нас этого времени не было. В карантин думали, что еще успеем, а после – оставалась неделя”, – вспоминает ведущая.

Фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Пара объездила несколько ювелирных магазинов, но найти смогла только кольца большого размера. “Поэтому на церемонию взяли те, которые не слетают с пальцев сразу и заказали наши размеры – с гравировкой, как положено!”, – добавила Шевченко.

“Наверное раньше бы, в той другой реальности “до” – я бы нервничала. Но сейчас воспринимаю ситуацию, как очередное приключение! И если бы не нашли более менее подходящие кольца – то скрутили бы из металлической проволоки! Ведь главное не то, что снаружи, а то, что внутри!”, – подчеркнула счастливая жена.

Фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Инна Шевченко и Лоран познакомились в 2016 году. Предложение руки и сердца француз сделал украинке два года назад в Венеции в день ее рождения. Что правда, планы на свадьбу в этом году пришлось откладывать из-за карантина. На момент закрытия границ Инна находилась в Украине, а Лоран – во Франции. Будущие супруги оказались разделенными на несколько месяцев, но при первой возможности девушка вылетела к любимому. 27 июня влюбленные стали мужем и женой.

В первых числах июля Инна прилетела в Украину и сразу отправилась на самоизоляцию. Ведущая также сдала тест на коронавирус и теперь ждет результат.