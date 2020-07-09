Дорожники планируют начать ремонт наиболее проблемного участка трассы “Беловодск-Станица Луганская”

9 июля председатель Беловодской районной госадминистрации Екатерина Колесникова провела очередную рабочую встречу с начальником филиала «Беловодский райавтодор» ГП «Луганский облавтодор» Евгением Профатиловым.

Об этом сообщает пресс-служба Беловодской РГА.



В ходе беседы глава райгосадминистрации поинтересовалась работой предприятия, проблемами, которые существуют сегодня.



В частности, Евгений Профатилов проинформировал председателя райгосадминистрации об окончании ямочного ремонта на участке дороги «Чугуев-Меловое» Н-26, рассказал, что начинается ремонт проблемного участка на трассе «Беловодск-Станица Луганская», в котором будет участвовать и Новоайдарский райавтодор.