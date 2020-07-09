Умер звезда Disney Себастьян Ати. Ему было 24 года

В возрасте 24 лет скончался известный мексиканский актер Себастьян Ати, который получил славу после съемок в сериале O11CE, который транслировался на канале Disney.

Как пишет Yahoo, пока причины смерти не сообщаются.

Себастьян Ати в сериале O11CE играл роль Лоренцо Гевары. Сериал также был дублирован на английском и носил название Disney 11.

“С глубоким сожалением … от имени ассоциации мы сообщаем о смерти Себастьяна Ати. Ему было 24 года”, – говорится в заявлении Национальной ассоциации актеров Мексики.

Также соболезнования выразил телеканал Disney LA: “Покойся с миром, Себас. Твое искусство и твоя улыбка останутся навсегда. Мы сожалеем об уходе Себастьяна Ати, и мы всегда будем помнить его за его талант, дружеское общение, профессионализм и, прежде всего, огромное сердце”.

“Покойся с миром, Себас. Твое искусство и твоя улыбка остаются навсегда”, – говорится в сообщении Disney Brazil.

Родственники и представители актера пока не выступали с официальными заявлениями по поводу тяжелой утраты.

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