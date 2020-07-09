Аркадий Бабченко объявлен в России террористом

В России Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов известного журналиста Аркадия Бабченко.

Соответствующая запись появилась в реестре на сайте Росфинмониторинга.

О причинах такого решения там не сообщается.

Бабченко написал в Facebook, что узнал обо всем из соцсетей, когда его начали поздравлять и обращаться за комментариями.

“И тут поздравления начинают приходить. Нет, мне самому, конечно, нравится, но откуда остальные-то узнали… Потом пошли просьбы о комментариях. Нифига, себе, думаю. Успех! Эх, мне бы ресторан свой открыть. Потом пришла жена и навешала пи***ок. Не, думаю. Ни хрена. Не в огурчиках, наверное, дело… То-то я думаю, почему мне ровно в 13.00 пришло уведомление “Вы не можете больше использовать карточку “Яндекс” в “Apple pay”. Заблокировали влет! И сразу и одновременно из всех стволов по всем новостям. Надоело мне в топы новостей что-то попадать уже… Там в списке 35 тысяч человек. Но кто-то, перелистывая его, именно в 13.00 совершенно случайно и увидел мою фамилию. Оперативно работают ребята, молодцы”, – написал он.

Бабченко – российский писатель и оппозиционный журналист, военный корреспондент, издатель. В феврале 2017 года сообщил, что временно покинул Россию в связи с угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. После этого он жил в Праге, затем в Израиле, с августа 2017 года находился в Киеве. В ноябре 2019 года Бабченко объявил, что покидает Украину из-за несогласия с политикой ее властей.

Громкий инцидент, связанный с Бабченко, произошел в Украине весной 2018 года. 29 мая знакомые и родственники сообщили, что при входе в его киевскую квартиру в Днепровском районе неизвестные выпустили ему в спину несколько пуль, в то время как жена Бабченко была в ванной. Сам Бабченко якобы умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

30 мая, выступая на пресс-конференции, глава СБУ Василий Грицак заявил о том, что Бабченко жив, по словам Грицака, узнав о готовящемся покушении, сотрудники СБУ арестовали человека, подозреваемого в подготовке покушения, а само убийство инсценировали. Сам Бабченко также выступил на этой пресс-конференции.

После покушения Бабченко был переведён в засекреченное место, к нему была приставлена охрана. Он признался, что “моя жизнь сломана, сижу в бункере”.

Позже он работал в украинских СМИ и вел собственный блог, где высказывался довольно провокативно в адрес украинских и российских политиков и общественных деятелей.

Ранее “источник” сообщал, что 3 ноября 2019 года стало известно, что Бабченко покинул Киев и переехал в другую страну из-за несогласия с политикой действующей украинской власти.