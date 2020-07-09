На Луганщине ВНО по истории не сдали 6 участников: у 2 не было документов, а у 4 нашли мобильные телефоны

Сегодня, 9 июля, состоялось внешнее независимое оценивание по истории Украины. По результатам регистрации на Луганщине 4450 участников изъявили желание составить это тестирование.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В области было создано 20 пунктов проведения тестирования, расположенных в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Старобельске, Попасной, Беловодске, Новоайдаре и Широком Станично-Луганского района.

Важно, что все пункты проведения ВНО оснащены защитными и дезинфицирующими средствами, пирометрами в полном объеме.

Для успешного функционирования пунктов были привлечены 777 педагогических работников.

Пропуск участников начался в 09:50 и продолжался до 10:50. Двух не допустили на пункт проведения в связи с отсутствием у них определенных процедурой документов. При пропуске медицинские работники проводили термометрию, по результатам которой не было выявлено ни одного участника с признаками ОРВИ.



Участие в ВНО по истории Украины приняли 3109 человек, что составляет 69,9% от общего количества зарегистрированных.

ВНО началось в 11:00. Во время технологического перерыва осуществлялся общий контроль с использованием металлодетекторов. По результатам четырех участников лишили права продолжать работу с тестовыми заданиями в связи с нарушением ими процедуры ВНО (наличием мобильного телефона, наушников).

Тест состоял из 60 заданий четырех форм, на выполнение которых участникам было отведено 150 минут. Результат выполнения задач № 1-30 ( «История Украины ХХ – начала XXI века») по 12-балльной шкале по выбору выпускника может быть засчитан как государственная итоговая аттестация по истории Украины. Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ВНО по истории Украины, при условии правильного выполнения всех задание № 1-30, равна 47.

Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания сертификационной работы, составляет 94. Результат выполнения задач всего теста по 200-балльной шкале будет использоваться во время приема в учреждения высшего образования.

Результаты ВНО по истории Украины будут опубликованы в персональных кабинетах участников до 25 июля 2020 года. Одновременно учреждения общего среднего образования получат результаты государственной итоговой аттестации своих выпускников.

За ходом процедуры ВНО наблюдали 2 представителя СМИ.

Те, кто не смог принять участие во внешнем оценивании по объективным причинам, могут в течение 5 дней после тестирования (учитывая день проведения) подать в Донецкий региональный центр оценивания качества образования заявление об участии в дополнительной сессии ВНО. Дополнительная сессия ВНО по истории Украины состоится 6 августа.

Напоминаем, что 13 июля состоится ВНО по биологии, для участия в котором зарегистрировано 2239 участников