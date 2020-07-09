Он давал деньги и мне это нравилось: победительница “Холостяка” призналась в романе с женатым мужчиной

Победительница десятого сезона шоу “Холостяк” канала СТБ Даша Ульянова ранее рассказала, что встречается с мужчиной, который старше нее на 20 лет. Но это не самый экстремальный опыт в жизни девушки. До участия в реалити гимнастка состояла в отношениях с женатым.

Об этом она откровенно рассказала в YouTube-проекте “Без комплексов”. На последнем курсе театрального института Даше захотелось “треша” и она закрутила бурный роман с “женатиком”. На тот момент Ульяновой было 20 лет.

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

“У меня начался новый этап гуляний, – вспоминает победительница “Холостяка”. – Я приехала в Киев и познакомилась с мужчиной, который был старше, ему было 35. Он мне давал деньги и мне это нравилось. Правда, не сильно много, в месяц тысячу максимум. Я была влюблена в этого мужчину, вот это моя первая любовь”.

Со временем Даше захотелось большего, но мужчина не собирался оставлять семью. “Я поняла, что я несчастная любовница”, – отметила гимнастка.

Тогда девушка принимает решение отправиться в Китай. “Я хотела, чтобы он меня остановил, но он этого не сделал. Он сказал: “Дашенька, ты такая молодец, это новый этап”. Я прошла кастинг и поехала туда как танцор”.

В Китае Даша поработала полгода и все это время пыталась забыть об отношениях со своей первой любовью.



