Жара попытается взять реванш: синоптик дала прогноз погоды в Украине на выходные

В пятницу, 10 июля, в Украине существенно потеплеет, а на выходных – вернется жара.

Об этом написала в Facebook Наталья Диденко.

В первой половине дня, 10 июля, ожидается сухая, солнечная погода, но во второй половине – в западных областях Украины возможны дожди с грозами. Ветер будет юго-западный, небольшой, максимум умеренный.

Температура воздуха ближайшей ночью +12 +19 градусов, днем +24 +29 градусов, на юге местами до +30 градусов.

В Киеве 10 июля погода будет по-летнему теплой, без осадков, солнечная, максимальная температура воздуха +26, +27 градусов. В субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до +30 +32 градусов.

В субботу температура воздуха повысится до +27 +33 градусов. Локальные дожди – только в западной части.

В воскресенье, на Петра и Павла, в западных областях, из-за прихода активных атмосферных фронтов с запада Европы, ощутимо похолодает и пройдут грозовые ливни. На остальной территории преимущественно сухо, разве что в Крыму и в Николаевской области местами пройдут грозовые дожди.

Напомним, что в четверг, 9 июля, на большей части Украины осадков не прогнозируется, однако в некоторых областях продолжатся дожди.