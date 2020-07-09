Mozgi презентовали зажигательный трек, который разрывает TikTok

На днях группа Mozgi представила фрагмент нового трека и запустила челлендж #chicabamboni, который тут же подхватили топовые украинские звезды. А теперь бойз-бенд представил полную версию сингла, который уже целую неделю разрывает TikTok.

Премьера песни Chica Bamboni состоялась в четверг, 9 июля, на YouTube-канале коллектива. Автором слов традиционно выступил Потап, а музыку он написал в соавторстве с Позитивом. На создание трека рэпера подтолкнули красавицы в бикини и его сын Андрей.





“Я наблюдал за девушками на пляже в Мексике и подумал, что слово Chica стало настолько интернациональным, что уже активно используется во всех языках и странах мира. Так, само собой под текилу, пальму и океан написался куплет. Подтолкнул меня на размышления и мой сын Андрюша – фанат игры Minecraft и вирусной песни “Чикибамбони”, – поделился с Cosmo Потап.

Пользователи сети пришли в восторг от нового трека ребят, отметив, что он непременно станет вирусным.