Билли Айлиш собирались лечить из-за одержимости Джастином Бибером

18-летняя Билли Айлиш неоднократно признавалась в детском увлечении Джастином Бибером, но поклонники певицы и подумать не могли, что фанатская любовь приносила ей настоящие страдания. Об этом в шоу “me & dad radio” на Apple Music рассказала мама Билли Мэгги Бэрд.

Фото: https://www.instagram.com/billieeilish/

По словам Мэгги, в 12 лет одержимость Билли Джастином Бибером была такой сильной, что она с мужем Патриком О’Коннеллом думали отправить дочь к психотерапевту. Так, в 2012 году девочка постоянно слушала хит исполнителя “As Long As You Love Me” и рыдала.

“Когда вышло видео, Билли говорила об этом, была взволнована и просто плакала, плакала. Мы хотели взять ее к терапевту, потому что из-за Джастина Бибера она очень страдала”, – рассказала 61-летняя Бэрд.

“Был период, когда я плакала каждый день своей жизни, когда мне было 13, 14, 15 лет. А в 17 и 18 я почти не плакала. С гордостью могу сказать, что больше не плачу – я это преодолела, – ответила лауреатка Грэмми. – Это большое дело. Не то чтобы плакать неправильно, но хорошо, что я чувствую себя счастливее и больше не хочу плакать”.