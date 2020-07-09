Руины и пепел: обожженная Луганщина после пожара. ФОТО, ВИДЕО

Третьи сутки в Луганской области ликвидируют масштабный лесной пожар на территориях Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьего хозяйств.

Все началось 6 июля, когда вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. Тогда к вечеру огонь удалось локализировать. Но 7 июля из-за сильной жары и порывистого ветра пламя разгорелось с новой силой – возникли новые участки возгорания. Настоящий ад начался, когда огонь перекинулся на дачный кооператив “Волчья яма” и село Смоляниново.

Предварительные цифры – в кооперативе уничтожено огнем 80 дачных домиков, в Смоляниново – 24 дома полностью и 35 повреждены. Выгорело 5 тысяч гектар еще недавно зеленого хвойного леса. 5 человек погибли, 34 были госпитализированы.

Сейчас открытого огня уже не наблюдается. Продолжается ликвидация отдельных очагов тления на всей площади пожара. В тушении задействованы 1425 человек и 294 единицы техники.

Фотокорреспондент “Укринформа” Алексей Ковалев показал на своей странице в соцсети последствия удара огненной стихии:

Лес после пожара/Алексей Ковалев



Лес после пожара/Алексей Ковалев





Лес после пожара/Алексей Ковалев

Лес после пожара/Алексей Ковалев

Лес после пожара/Алексей Ковалев



с.Смоляниново после пожара/ Алексей Ковалев



с.Смоляниново после пожара/ Алексей Ковалев

с.Смоляниново после пожара/ Алексей Ковалев



с.Смоляниново после пожара/ Алексей Ковалев

с.Смоляниново после пожара/ Алексей Ковалев



с.Смоляниново после пожара/ Алексей Ковалев



с.Смоляниново после пожара/ Алексей Ковалев

с.Смоляниново после пожара/ Алексей Ковалев



с.Смоляниново после пожара/ Алексей Ковалев

с.Смоляниново после пожара/ Алексей Ковалев



с.Смоляниново после пожара/ Алексей Ковалев

Также смотрите видеосюжеты Суспільне.Донбас и Донбасс.Реалии о том, что сейчас происходит в пострадавшем от огня Смоляниново