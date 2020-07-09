Женщина увидела себя на свадебном фото – и это перевернуло ее жизнь

32-летняя американка Эшли Белл сбросила лишних 38 килограмм веса после того, как увидела себя на свадебной фотографии сестры.

Эту историю рассказывает издание Yahoo.

По словам резко похудевшей американки, ее жизнь изменила фотография, которую она увидела в Facebook в июле прошлого года. Женщина почувствовала себя “огорченной”, ведь она была подружкой молодой, а выглядела на фото как беременная.

Раньше для похудения Эшли не хватало мотивации.

“Мне всегда было очень неловко, но, поскольку я много лет весила больше нормы, это стало частью моей жизни. В июле прошлого года все изменилось после того, как я увидел фотографию”, – говорит она.

Чтобы перестать выглядеть, как на этом фото, она радикально изменила свой способ жизни и за девять месяцев потеряла 38 кг – теперь она весит 77 кг.

Ранее Эшли могла съесть больше 4000 калорий за один присест. Теперь у нее хорошо сбалансированные три приема пищи в день.

Завтрак: каша.

Обед: салат из курицы / тунца.

Ужин: курица / стейк с овощами.

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