Козак заявил, что в РФ “никогда не обсуждался” вопрос присоединения оккупированного Донбасса

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, которого называют куратором “украинского направления”, заявил, что в России “никогда не обсуждался” вопрос возможного присоединения так называемых “ЛНР” и “ДНР” в ее состав.

Об этом рассказал в интервью “ТАСС”.

Так он прокомментировал недавнее заявление экс-главаря “ДНР” Александра Бородая о том, что оккупированный Донбасс может в ближайшее время стать де-юре частью России.

“Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались. Мы не теряем надежду на мирное политическое урегулирование конфликта. Мы в этом кровно заинтересованы. Даже замороженный конфликт на юго-западных границах Российской Федерации абсолютно точно не нужен”, – заявил Дмитрий Козак.