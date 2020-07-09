Пожар возле Северодонецка не стихает: свежие данные и фото

По состоянию на 5 часов утра четверга, 9 июля, на территории Новоайдарского района Луганской области, где 6 июля вспыхнул масштабный лесной пожар, продолжается тушение отдельных очагов тления на всей площади (ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тыс. га).

Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ Государственной службы по чрезвычайное ситуаций в Луганской области.

Продолжается тление в местах двух основных отдельных очагов пожара в 23 квартале Боровского лесничества ГП “Северодонецкое ЛМГ” и возгорание на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия “Северодонецьккомунсервис” на площади около 6 га (22 квартал Боровского лесничества ГП “Северодонецкое ЛМГ”).

“В настоящее время угрозы распространения нет. Но тушения пожара осложняется порывистым ветром 7-9 м / с”, – говорится в сообщении.

По данным спасателей, к тушению пожара всего привлечены 294 ед. техники и 1425 личного состава, от ГСЧС привлечены 147 единиц техники и 667 человек личного состава.

По обновленным данным, пожар уничтожил 24 и повредил 35 домов жилых домов, всего – 59, также повреждено 80 дачных домов.

По состоянию на 5:00 9 июля результате пожара погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей), 3 человека находятся на больничном, 34 оказана медицинская помощь амбулаторно, без госпитализации. Всего обратилось за медицинской помощью 71 человек.

Как сообщал “источник”, кроме трех основных версий причин возникновения масштабных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области, в полиции проверяют еще одну – поджог. Кроме того, также проверяется версия возможного попадания снарядов с неподконтрольной территории Украины.