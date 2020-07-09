Количество лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 на Луганщине перевалило за 90

За минувшие сутки вирусологической лабораторией ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины” подтверждено еще 3 случая коронавирусной болезни по Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Задействованы Белокуракинский район, Старобельский (по контакту с ранее выявленным случаем) и г.. Рубежное.



Двое новых больных госпитализированы в инфекционное отделение Рубежанской центральной городской больницы. Также были госпитализированы в связи с ухудшением состояния здоровья, еще двое больных, которые лечились амбулаторно.



Выздоровели и выписаны в течение суток 2 человека.



Всего подтвержденных случаев – 91, уже выздоровели – 72, продолжают лечение – 19, из них 10 – госпитализированы (в т.ч. 1 человек в реанимационное отделение), другие лечатся амбулаторно.