Счастливая Джамала показала семейные фото выписки из роддома

23 июня Джамала выписалась из роддома вместе с новорожденным сыном Селим-Гираем. Две недели спустя певица поделилась в Instagram трогательными снимками, на которых ее семья впервые собралась в полном составе.
На фото счастливая Джамала позирует рядом с мужем Бекиром Сулеймановым и двумя сыновьями. 2-летний Эмир на руках у мамы с интересом и улыбкой смотрит на младшего брата, пока заботливый отец нежно прижимает его к груди.
“Бесценные моменты!” – пишут в комментариях поклонники 36-летней исполнительницы. – “Честные фотографии, полные любви!” “Вы прекрасны! Будьте счастливы и здоровы, вся ваша семья”.
Ранее Джамала призналась, что маленький Селим-Гирай требует больше внимания, чем Эмир в свое время, и растет очень быстро.
“Не помню, чтобы я замечала, как Эмир так быстро меняется… Всматриваешься в детали: вот бровь, вот глаз, вот распрямляется лицо… Мне казалось, это процесс будет медленнее происходить. И я жадно всматриваюсь в Селим-Гирая, хочу зафиксировать в памяти каждую секунду, – призналась она подписчикам. – Круто быть мамой двух мальчиков!”
- Джамала рассказала о самом сложном моменте материнства после рождения второго сына. Оказалось, что кормление ребенка вызывает у певицы большой стресс.
- Напомним, что второй ребенок Джамалы и Бекира Сулейманова родился 19 июня в одном из частных роддомов столицы. Родители дали новорожденному малышу крымскотатарское имя – Селим-Гирай.