Счастливая Джамала показала семейные фото выписки из роддома

23 июня Джамала выписалась из роддома вместе с новорожденным сыном Селим-Гираем. Две недели спустя певица поделилась в Instagram трогательными снимками, на которых ее семья впервые собралась в полном составе.

Фото: https://www.instagram.com/jamalajaaa/

На фото счастливая Джамала позирует рядом с мужем Бекиром Сулеймановым и двумя сыновьями. 2-летний Эмир на руках у мамы с интересом и улыбкой смотрит на младшего брата, пока заботливый отец нежно прижимает его к груди.

Фото: https://www.instagram.com/jamalajaaa/

“Бесценные моменты!” – пишут в комментариях поклонники 36-летней исполнительницы. – “Честные фотографии, полные любви!” “Вы прекрасны! Будьте счастливы и здоровы, вся ваша семья”.

Фото: https://www.instagram.com/jamalajaaa/

Фото: https://www.instagram.com/jamalajaaa/

Фото: https://www.instagram.com/jamalajaaa/

Ранее Джамала призналась, что маленький Селим-Гирай требует больше внимания, чем Эмир в свое время, и растет очень быстро.

“Не помню, чтобы я замечала, как Эмир так быстро меняется… Всматриваешься в детали: вот бровь, вот глаз, вот распрямляется лицо… Мне казалось, это процесс будет медленнее происходить. И я жадно всматриваюсь в Селим-Гирая, хочу зафиксировать в памяти каждую секунду, – призналась она подписчикам. – Круто быть мамой двух мальчиков!”

Фото: https://www.instagram.com/jamalajaaa/

Фото: https://www.instagram.com/jamalajaaa/