Победительница “Холостяка” Даша Ульянова закрутила роман с мужчиной намного старше себя

Победительница десятого сезона шоу “Холостяк” канала СТБ Даша Ульянова после проекта встретила новую любовь. Избранником 23-летней гимнастки стал состоятельный мужчина, которые старшее нее на 20 лет.
Об этом девушка откровенно рассказала в YouTube-проекте “Без комплексов”. Пара познакомилась в компании, и сразу обнаружила взаимную симпатию. Возлюбленному Даши 43 года, и сейчас он находится в разводе. Насчет детей девушка сомневается. “Вроде нет, – сказала Даша. – Мне кайфово в этом чувстве. Я хотела хорошего отношения – я его получаю”.
Гимнастка призналась, что ее новый избранник “кайфует”, осознавая, что встречается с победительницей “Холостяка”. Мужчина забрасывает Дашу дорогими подарками, которые покупает по собственной инициативе. За месяц отношений он подарил возлюбленной босоножки Louis Vuitton и сумку Balenciaga.
По словам Даши, разницу в возрасте она не чувствует. “Я не чувствую разницу никакую, – признается победительница “Холостяка”. – Я ему всегда говорю: “Я так кайфую с тобой, потому что я не чувствую ни какую-то там ментальную разницу, финансовую, возрастную. Мы наравне. Ржем постоянно, путь к моему сердцу лежит через шуточки. Я очень люблю смеяться”.
- Герой “Холостяка-10” Макс Михайлюк тем временем тоже не скучает. Пилот строит отношения с моделью Дашей Хлистун, которая в 2017 году стала первой украинкой, приглашенной поучаствовать в большом ежегодном шоу бренда Victoria’s Secret.
- Ведущий шоу “Холостяк” Григорий Решетник ответил на вопрос, есть ли интим на проекте и как участникам удается уединиться от съемочной группы.