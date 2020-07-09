Победительница “Холостяка” Даша Ульянова закрутила роман с мужчиной намного старше себя

Победительница десятого сезона шоу “Холостяк” канала СТБ Даша Ульянова после проекта встретила новую любовь. Избранником 23-летней гимнастки стал состоятельный мужчина, которые старшее нее на 20 лет.

Об этом девушка откровенно рассказала в YouTube-проекте “Без комплексов”. Пара познакомилась в компании, и сразу обнаружила взаимную симпатию. Возлюбленному Даши 43 года, и сейчас он находится в разводе. Насчет детей девушка сомневается. “Вроде нет, – сказала Даша. – Мне кайфово в этом чувстве. Я хотела хорошего отношения – я его получаю”.

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Гимнастка призналась, что ее новый избранник “кайфует”, осознавая, что встречается с победительницей “Холостяка”. Мужчина забрасывает Дашу дорогими подарками, которые покупает по собственной инициативе. За месяц отношений он подарил возлюбленной босоножки Louis Vuitton и сумку Balenciaga.

По словам Даши, разницу в возрасте она не чувствует. “Я не чувствую разницу никакую, – признается победительница “Холостяка”. – Я ему всегда говорю: “Я так кайфую с тобой, потому что я не чувствую ни какую-то там ментальную разницу, финансовую, возрастную. Мы наравне. Ржем постоянно, путь к моему сердцу лежит через шуточки. Я очень люблю смеяться”.



