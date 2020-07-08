Виды и типы батареек

Работа портативных электронных устройств невозможна без источников постоянного тока, поэтому так важно уметь разбираться в разновидностях таких изделий, чтобы обеспечить правильную работу таких приборов. Далее будут рассмотрены все типы известных на сегодняшний день элементов питания, применяемых с этой целью.

Что такое батарейка

Батарейка – это изделие, которое служит в качестве мобильного источника электроэнергии. Такой элемент состоит из корпуса, отрицательного и положительного выводов. Внутри элемента находятся химические вещества, в результате реакции которых и происходит образование электричества.

Химические источники питания имеют разные значения емкости и напряжения. Благодаря этой особенности можно всегда подобрать изделие, которое будет способно обеспечить электрический прибор необходимым количеством электроэнергии.

Полный список всех форм, видов и типоразмеров можно посмотреть тут: https://istochnikipitaniy.ru/batarejki/vidy.html

Разновидности батареек

Батареи различаются, прежде всего, по типу химических веществ, применяемых в таких изделиях.

Солевые

Солевые батареи являются самыми недорогими, но продолжительность их работы также оказывается довольно низкой. В качестве электролита в таких элементах питания используется хлорид цинка.

Щелочные

В щелочных батареях применяется, как правило, гидроксид калия. Это химическое вещество придает алкалиновым батареям большую «живучесть». Щелочной источник электрического тока может служить до 10 раз дольше в сравнении с солевым, но его цена также может отличаться на порядок в большую сторону.

Литиевые

В литиевых батарейках в качестве анода применяется элемент литий, который и дал названия этой группе батарей. Для повышения безопасности использования химических источников тока этого типа, в настоящее время, используется не чистый металл, а его соединения.

Серебряные

Серебряные батареи превосходят по своим характеристикам многие другие аналогичные изделия. В такой батарейке используется не драгметалл, а его оксид, тем не менее, стоимость таких источников электрического тока является довольно высокой, в сравнении с обычным солевыми источниками постоянного тока.

Воздушно-цинковые

Особенностью этого элемента питания является наличие газообразного (воздушного катода). Благодаря возможности «включать» батарейки этого типа открывая доступ воздуха, они могут храниться долгое время в неактивированном состоянии.

Типы батареек

Ёмкость химических батарей пропорциональна их размерам, поэтому возникает необходимость в изготовлении различных по форме и объему изделий.

АА

Пальчиковой батарейке уже более 100 лет. Типоразмер АА отлично подходит для обеспечения электрическим током большего количества портативных устройств и гаджетов.

ААА

Мизинчиковая батарея также является востребованным элементом питания. Изделие наиболее часто применяется в портативных устройствах небольшой мощности (радиоприемниках, светодиодных фонарей и т. д.)

Тип С

Средний по размеру «бочонок», который применяется в том случае, когда использование пальчиковых изделий невозможно по причине их небольшой емкости. Этот параметр у щелочных химических источников электроэнергии может достигать 8 000 мАч.

Тип D

Батарейки типа D представляют собой большой бочонок, емкость которого может достигать 16 000 мАч (у щелочных).

Применяется элемент питания типа D для обеспечения электрическим током мощных переносных приборов (раций, измерительного оборудования, фонарей).

Крона

Элемент питания применяется в том случае, если для работы электронного устройства необходим повышенный вольтаж, при этом размер прибора не позволяет разместить последовательно несколько пальчиковых батарей.

Крона идеально подходит для детских игрушек, вольтметров и портативных медицинских устройств.

Таблетки

Таблетки представляют собой круглые плоские батареи. Основным достоинством таких элементов питания является небольшой размер изделия, благодаря которому их можно использовать в очень маленьких приборах.

Наиболее часто дискообразные источники тока используются в наручных часах. Изделия обладающие относительно большим размером и емкостью применяются в качестве резервного источника питания для функционирования электронной памяти (системные блоки, автомобильные акустические системы и т. д.)

Подробнее о бабатрейках можно почитать здесь: https://istochnikipitaniy.ru/batarejki/