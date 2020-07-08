Создание Телеграм-канала – канал Активный Пиар станет надежным помощником

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Для Телеграм-канала необходимо иметь уникальный контент-план. Также важно соблюдать определенную контент-политику. Для начала стоит придумать историю, которая будет вызывать интерес у людей и мотивировать на то, чтобы они зашли на ваш канал, подписались на него. Особый интерес вызывают авторские Телеграм-каналы, где вы сможете рассказывать о чем-то личном и интересном в плане опыта, делиться информацией, которую больше нигде не найти. Таким образом у вас сразу появится много подписчиков.

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