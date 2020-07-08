На Луганщине масштабный лесной пожар квалифицировали как ЧП регионального уровня

Пожар на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства, который бушевал 6 и 7 июля, предварительно классифицирован как чрезвычайная ситуация регионального уровня природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации, председатель региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сергей Гайдай, сообщает пресс-служба ЛОВГА.



Глава области дал ряд поручений по оценке потерь населения для дальнейшей выплаты компенсаций из государственного бюджета. В частности, должны быть составлены дефектные акты о пожаре, справки об ущербе, нанесенном чрезвычайной ситуацией, а также списки лиц, имеющих прописку в пострадавших домах.



Сергей Гайдай также поручил обеспечить подвоз детей, которые завтра будут сдавать внешнее независимое оценивание в Северодонецке и Новоайдаре.



Как доложил начальник ГУ ГСЧС в Луганской области Михаил Пшик, реальной угрозы возобновления пожара не усматривается. Лесная охрана постоянно осуществляет обход территорий и контролирует ситуацию. Сейчас силы ГСЧС, которые прибыли на помощь луганским спасателям, будут работать до полной ликвидации пожарной опасности.

Полиция также останется патрулировать пострадавшие населенные пункты пока того потребует ситуация, – об этом заявил начальник ГУНП в Луганской области Сергей Колесник. Он также отметил, что Нацполицией зарегистрировано 149 сообщений о возгорании. Возбуждено три уголовных дела, в том числе по возможному факту поджога.



Напомним, что 6 июля в 11:42 вблизи с. Осколоновка и с.Капитаново Новоайдарского района возник пожар.

Из-за сильного ветра (до 25 м / с) и высокой температуры воздуха (+ 38 ° С) возникли новые очаги, которые распространились из леса на жилой сектор с. Смоляниново и садовый кооператив «Волчье озеро» в Новоайдарском районе.

Ориентировочная площадь пожара составляет 5 тыс. га.

Сейчас на ликвидации последствий стихии работает 125 единиц техники ГСЧС, ВСУ и управления лесного и охотничьего хозяйства.

Также в ликвидации пожара привлечены спасатели из Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областей.

Пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 жилых домов.

Оказана помощь 43 пострадавшим. Госпитализированы в больницы Северодонецка – 7 и Новоайдара – 7 человек. Люди обеспечены всем необходимым.

К сожалению, пять человек погибли.