В Марковке в озере утонул мужчина

7 июля в 20:58 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на водоеме пгт Марковка вероятно утонул человек.

Об этом сообщает Марковский МРО ГУ ГСЧС в Луганской области.

На вызов выехали спасатели 23-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.



Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью лодки и специального оборудования начали поиск вероятного погибшего. В 23:55 поиски прекратили, восстановив их на следующий день, в 5:30 утра.

К поискам были привлечены специалисты Луганской коммунального учреждения «Областная водолазно-спасательная служба».



В 15:24 тело гражданина 1956 г.р. было найдено.



Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Напомним, это уже не первый подобный случай в Марковке. В июне в данном водоеме утонул 28-летний мужчина.