Важная информация: с 10 июля поезд Киев-Лисичанск будет курсировать до Попасной

«Укрзализныцей» определено расписание движения поезда № 20, который ранее курсировал между городами Киев и Лисичанск, а теперь его маршрут продлен до Попасной.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Напомним, что 1 июля председатель облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что уже успешно завершились переговоры с руководством АО «Укрзализныця» по этому поводу. Кроме того, полученное необходимо согласование со штаба ООС.

Из Киева поезд будет отправляться в 21:24 ежедневно с 10 июля. С 1 августа – по нечетным (при двух нечетных – 29, 1, 3). В Попасную будет прибывать на следующие сутки в 11:08.

Поезд будет двигаться по маршруту Киев-Пасс. – Полтава-Киевская – Харьков-Бал. – Купянск-узловой. – Сватово – Кременная – Рубежное – Лисичанск – Лоскутовка – Попасная.

Из Попасной поезд будет отправляться в 19:10 ежедневно с 11 июля. Со 2 августа – по четным (при двух нечетных – 30, 2, 4). В Киев прибудет на следующие сутки в 08:46.

Более подробно с расписанием можно ознакомиться по ссылке