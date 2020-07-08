Канье Уэст собрался в президенты, и вот какой он видит Америку – без вакцин, зубной пасты и дезодорантов

4 июля Канье Уэст заявил, что баллотируется на пост президента США в 2020 году. Пока весь мир пытался понять, серьезен он, или собирает хайп перед выходом нового альбома, эксцентричный рэпер дал 4-часовое интервью Forbes. В нем он рассказал, что больше не поддерживает президента Трампа, признался, что с подозрением относится к вакцинам и придумал новую модель Белого дома, вдохновляясь вымышленной страной Вакандой из “Черной пантеры”. theLime собрал 10 цитат, которые лучше всего объясняют намерения и политическую позицию Канье.

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О поддержке Илона Маска

“У меня нет никакого агитационного аппарата. Сейчас мои советники – это два человека, которые особенно меня поддержали: моя жена [Ким Кардашьян-Уэст] и Илон Маск. Мы говорили об этом годами. Я предложил ему стать руководителем нашей космической программы”.

О Трампе

“В этом интервью я снимаю красную кепку [Трампа “Сделаем Америку великой снова”]. Как и все, что я когда-либо делал в своей жизни, я делаю это, чтобы победить. Я не говорю, что Трамп на моем пути, он может быть частью моего пути. Я бы баллотировался как республиканец, если бы Трампа не было. Но поскольку Трамп есть, я буду действовать как независимый кандидат”.

О демократах

“Утверждать, что все чернокожие люди должны быть демократами – это форма расизма и превосходства белых. Как и предположение, что я баллотируюсь, чтобы разделить голоса [чернокожих]. Вся эта информация заряжается демократами в социальных сетях. Демократы меня запугивали. Говорили, что если я проголсую за Трампа, моя музыкальная карьера закончится. Что если я чернокожий, то должен быть в Демократической партии. Это то, что демократы делают – эмоционально – с моим народом. Подводят их к тому, что белый человек говорит чернокожему: “Если ты за меня не проголосуешь, ты не черный”.

О выборах

“Бог назначает президента. Если я выиграю в 2020 году, тогда это будет Божье назначение. Если я выиграю в 2024 году, тогда это тоже будет Божье назначение”.

О вакцинации

“Так много наших детей вакцинируют и они остаются парализованными… Поэтому, когда они говорят, что собираются победить COVID-19 с помощью вакцины, я очень осторожен. Это знак зверя. Они хотят засунуть в нас чипы, они хотят сделать все, чтобы мы не смогли пересечь врата небес”.

О своей миссии

“Бог просто дал мне ясность и сказал, что пришло время. Вы знаете, я был в больнице, люди называли меня сумасшедшим. Я не сумасшедший. Я выглядел сумасшедшим, потому что было не то время. А сейчас – то”.

О политике

“Не уверен, что называл бы политикой то, как я подхожу к вещам. У меня не было политики, когда я пришел в Nike и создал Yeezy, а потом пошел и сделал Louis Vuitton. Это была не политика, это был дизайн. Мы должны усовершенствовать дизайн, чтобы освободить свой разум”.

О “Черной пантере”

“Многим африканцам не нравится фильм [“Черная пантера”] и то, как их показывают в Ваканде. Но я собираюсь использовать канву Ваканды, потому что это лучшее объяснение того, как наша дизайнерская группа видит Белый дом. Это позитивная идея: у вас есть Канье Уэст – один из самых влиятельных людей в мире”.

О налогах

“Я еще недостаточно исследовал налоги. Я буду исследовать это с самыми сильными экспертами, которые служат Богу. И это будет мой ответ на все, что я не исследовал. У меня есть затычка для ушей, и я собираюсь использовать эту затычку для ушей”.

О химикатах

“Нужно вычистить химикаты. В наших дезодорантах, в нашей зубной пасте есть химические вещества, которые влияют на нашу способность служить Богу”.