Полиция: Большинство граждан, погибших на пожаре в Луганской области, задохнулись

Большинство лиц, погибших во время пожаров на Луганщине, задохнулись.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

“На сегодня зарегистрировано 5 фактов смерти людей. Первый – гражданин в поселке Смоляниново, 57-го года. Два человека задохнулись на трассе в Смоляниново, 53-го и 55-го года. Сегодня в 07:00 в Новоайдарской больнице скончался гражданин, получивший 70% термического поражения тела. Около 11:10 была информация, что в поселке Волчье, где был дачный кооператив, наш гражданин пытался с зоны пожара выехать на своем автомобиле, не доехал, начал задыхаться, вылез из автомобиля, и наступила смерть “, – сказал председатель Национальной полиции Украины.