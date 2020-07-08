На Луганщине сильный ветер “сдул” крышу со здания школы. ФОТО

7 июля на территории Белокуракинского района в результате непогоды – сильных порывов ветра и дождя – был поврежден объект районной коммунальной собственности Просторовская ООШ I-III степеней.

Об этом сообщает пресс-служба Белокуракинской РГА.

По результатам акта обследования установлено, что ветром сорвало кровлю с металлическими конструкциями здания школы и повреждена кровля крыши над спортивным залом. Стихия также повредила систему отопления данного учебного заведения.

На месте продолжаются противоаварийные мероприятия.







