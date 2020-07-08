Мужчина хотел пронести через КПВВ “Станица Луганская” патроны, чтобы выстрелами отпугивать собак. Но его “спалил” служебный пес

На Луганщине пограничники пресекли попытку незаконного перемещения из временно оккупированной территории патронов.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.



25 патронов калибра 9 мм обнаружили пограничники при оформлении в контрольном пункте въезда / выезда «Станица Луганская» 71-летнего гражданина Украины.

Мужчина признался, что приобрел патроны в оккупированном Луганске. Пояснил, что, якобы, является легальным владельцем пистолета, а боеприпасы купил, чтобы выстрелами отпугивать собак. По иронии судьбы именно собака испортила планы нарушителя. Пограничный пес Алекс унюхал запрещенное содержимое в сумке путешественника



Найденные патроны у мужчины изъяли и установленным порядком передали сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы. Также в Станично-Луганский отдел полиции направили сообщение об обнаружении признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 191 КУоАП «Нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов.