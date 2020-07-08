Из-за погодных условий без света остаются 247 абонентов в Сватовском, Новопсковском и Станично-Луганском районах

Энергетики ООО “ЛЭО” ликвидируют последствия непогоды в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

662 абонента были отключены от питания по заявке ГСЧС из-за пожара, частично Смоляниново и Александровка полностью. Сейчас энергетики уже запитали эти населенные пункты.



По состоянию на 14-00 остались обесточенными 247 абонентов в Сватовском, Новопсковском и Станично-Луганском районах из-за погодных условий.



Напомним, в области ожидались дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м / с. С самого утра уже были обесточены 70 ТП (трансформаторных подстанций), 2010 абонентов находятся без света. Отключено 9 населенных пунктов полностью и 4 частично. Для возобновления работ были задействованы аварийные бригады предприятия. Энергетики оперативно ликвидировали последствия непогоды и восстановили поставки электроэнергии.