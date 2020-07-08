Виталий Козловский выпустил романтический клип в стиле love story

Украинский исполнитель Виталий Козловский презентовал клип на свой новый трек “Фото на пам’ять”. В новом видео много эмоциональных романтических сцен, разворачивающихся среди живописных летних пейзажей.

Премьера видеоряда состоялась в среду, 8 июля, на YouTube-канале певца. Режиссером лав-стори выступил Реза Голестани, по задумке которого герои клипа изображают влюбленную пару. Видео снято в черно-белых тонах.





Роль любимой девушки Козловского в клипе досталась Марине Ареховой. А Виталия в детстве сыграл 12-летний Лев. Съемки романтического видео проходили в Киеве.

“Клип обалденный, не ожидала, что будет черно-белый, очень сюжетная красивая love-story”, “Трогательно и красиво”, “Клип очень классный, летний, романтический. Молодец, Виталик”, “Замечательная премьера”, – восхищаются поклонники артиста в комментариях под видео.