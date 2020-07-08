Прокуратура: по факту масштабного пожара в Луганской области начато уголовное производство – проверяются все версии возникновения возгорания

Под процессуальным руководством Северодонецкой местной прокуратуры Луганской области начато досудебное расследование по факту возникновения лесного пожара в Новоайдарском районе и вблизи г.. Северодонецка Луганской области. Предварительная правовая квалификация – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

Следствием установлено, что пожар начался 6 июля 2020 на территории Боровского и Ахтырского лесничеств, его локализировали на следующий день. Однако из-за порывистого ветра и жаркой погоды новые очаги возгорания распространились в жилой сектор с. Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» Новоайдарского района.

В настоящее время следственным путем проверяются все версии возникновения пожара, повлекшего человеческие жертвы: умышленный поджог, в том числе с целью совершения диверсии, теракта или сокрытие незаконных порубок леса; неосторожное обращение с огнем, возгорание в результате подрыва боеприпасов, самовозгорание леса.

Для документирования всех фактов разрушений во время пожара, обнаружения пострадавших и без вести пропавших продолжается осмотр территории Новоайдарского района и прилегающей территории г.. Северодонецка силами и средствами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и ГУ Нацполиции в Луганской области.

По состоянию на 8 июля 2020 мероприятия по локализации и ликвидации пожара продолжаются. По данным Главного управления ДСНС Украины в Луганской области, общая площадь лесного пожара на территории Новоайдарского и Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства составляет более 4 тыс га.

По последним данным, в результате пожара 5 человек погибли, еще 20 – с ожогами и отравлением угарным газом госпитализированы в больницы. Остальным пострадавшим медицинская помощь оказывается на месте.

В с. Смоляниново сгорело 24 жилых дома, еще 80 домов – на дачном кооперативе. Людей из населенных пунктов эвакуировали.

Кроме того, из-за значительного задымления и отсутствие видимости во время пожара зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, которое произошло в результате лобового столкновения (ч. 1 ст. 286 УК Украины). В медучреждение с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализированы 5 пострадавших.

В рамках расследования указанного факта создана группа прокуроров при участии работников местных и региональных прокуратур, старшим группы назначен заместитель прокурора Луганской области. Ход досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Луганской области.