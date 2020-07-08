Река Лозовая просто исчезла: блогер говорит об экологическом бедствии в ОРЛО. ВИДЕО

Как известно, на временно неподконтрольной территории Луганской области зафиксировано катастрофическое обмеление Исаковского водохранилища (рядом с Алчевском) и реки Белой (приток Лугани). Украинский блогер и журналист Денис Казанский сообщил, что в Перевальском районе также практически исчезла река Лозовая.

Все это – последствия бездумной “бурной” деятельности главарей так называемой “ЛНР” по “реорганизации” угольной промышленности. На самом же деле эта деятельность ставит под угрозу существование водохранилищ, прудов и рек.

Именно из-за прекращения откачивания воды из шахты “Романовская” (была на “сухой консервации”) на поверхность мелеет Исаковское водохранилище. А прекращение работы шахты “Вергулевская” привело к исчезновению реки Лозовая.

Казанский говорит, что на Донбассе за сотни лет добычи угля была построена сложная система водоотливов, на содержание которой уходило много денег.

“Регион изрыт штольнями и выработками, из которых необходимо было откачивать огромные объемы воды. Но теперь шахты затапливаются, насосы отключают и сдают на металл. А вода, которая раньше откачивалась на поверхность, теперь уходит в многочисленные пустоты и выработки, как в ливневую канализацию. Результат – исчезновение целых водоемов. Например, в Алчевске исчезает Исаковское водохранилище, которое строилось для нужд Алчевского меткомбината”, – рассказывает блогер.