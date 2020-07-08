Лесной пожар на Луганщине: полиция не исключает версию о попадании снаряда с неподконтрольной территории

Правоохранители проверяют еще одну версию возникновения пожаров в Луганской области – попадание снаряда с неподконтрольной территории.

Об этом на заседании правительства 8 июля заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Громадське

«Мы проверяем версию возможного попадания снарядов с неподконтрольной Украины территории. У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел военно-опорного пункта со стороны противника боеприпасами », – отметил Клименко.

Кроме того, правоохранители рассматривают три основные версии возникновения лесного пожара в области: погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

Следователи также открыли уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины – нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия.