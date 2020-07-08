Это бомба замедленного действия: как коронавирус убивает людей даже после выздоровления

Врач, который изучал болезни легких в течение 15 лет, предупредил о тяжелых последствиях пандемии коронавируса, которые могут стать причиной кризиса в области здравоохранения.

Об этом сообщает MailOnline.

Доктор Сассан Рафи, который провел обширные исследования в области легочного фиброза, одного из состояний, которые наблюдаются в тяжелых случаях коронавирусной инфекции. Он утверждает, что тысячи американцев, которые перенесли COVID-19, могут в будущем столкнуться с катастрофическими проблемами со здоровьем.

Он добавил, что те, кому диагностировали фиброз легких после нескольких недель на аппарате ИВЛ, могут столкнуться с шокирующим уровнем заболеваемости, который значительно хуже, чем многие виды рака.

Легочный фиброз – это заболевание легких, которое возникает при повреждении и рубцевании ткани легких и вызвано агрессивными вирусами, такими как COVID-19.

“Прогноз (жизни, – “источник”) с легочным фиброзом составляет три года, что хуже, чем у многих видов рака, и в настоящее время нет оптимального лечения“, – пояснил медик.

Доктор Рафи говорит, что даже если пациент переживает госпитализацию и в течение многих недель выживает с жидкостью в легких, это все равно может привести к длительным эффектам, таким как фиброз.

“Это прогрессирующее заболевание, то есть вы можете чувствовать себя хорошо, но фиброз становится все хуже и хуже”, – добавил он.

Врач говорит, что некоторые пациенты могут зависеть от аппарата ИВЛ до конца своей жизни, в то время как другим может понадобиться пересадка легких.

Партнер доктора Рафи, генеральный директор Upright Pharmaceuticals, Inc., Эндрю Янг добавил, что “наследие” и потенциальные масштабы этой надвигающейся проблемы вызывают большую обеспокоенность.

По его словам, 40% пациентов с острым коронавирусом, по последним данным, будут испытывать экстремальный иммунный ответ, известный как острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), который приводит к фиброзу легких.

Как сообщал “источник”, исследователи из Индии изучили взаимосвязь между средней температурой в стране и количеством случаев COVID-19 и пришли к выводу, что низкие температуры зимой увеличат распространение коронавирусной инфекции.