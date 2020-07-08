Удар огненной стихии: сгоревшая улица в Смоляниново. ФОТО

Село Смоляниново Новоайдарского района оказалось в эпицентре лесного пожара на Луганщине. Здесь пламя полностью уничтожило 23 и повредило 36 жилых домов. Огненная стихия унесла и человеческие жизни.

Проект “Донбасс Реалии” “Радио Свобода” показал сгоревшую улицу села Смоляниново:

































По состоянию на 14 час. 8 июля продолжается тушение лесного пожара, возникшего 6 июля возле с. Осколоновка в Новоайдарском районе Луганской области и из-за сильного порывистого ветра (до 20 м / с) переменных направлений распространившегося на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.

Ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тыс. га.

Силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

В результате пожара огнем уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в с. Смоляниново и уничтожено 80 дачных домов кооператива “Волчье озеро”.

Подтверждена гибель 5 человек и 9 (из них 2 детей) госпитализированы.

Основные силы и средства сосредоточены на защиту населенных пунктов, создание минерализованных полос и тушение отдельных очагов пожара.

К тушению пожара привлечены 1 тыс. 622 чел. и 200 ед. тех., из них от: ГСЧС 632 чел. о / с и 139 ед. техники, в том числе 2 пожарных самолета АН-32П.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и работает оперативная группа ГСЧС. Работы проводятся в круглосуточном режиме