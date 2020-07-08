В Новопскове начались ремонтные работы на стадионе “Будівельник”. ФОТО

Начата реализация проекта “Улучшение доступа к спортивной инфраструктуры и популяризации занятий спортом среди населения Новопсковской ОТГ. В рамках проекта проведут капитальный ремонт стадиона «Будівельник».

Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской ОТГ.

Заказчик работ выступает Департамент строительства, энергосбережения, архитектуры и градостроительства Луганской ОГА. Ремонт будет проводить подрядчик ООО “СХИДСТРОЙСИТИ”.

Стоимость проекта – 7 920 000 грн.

Средства выделены из Государственного фонда регионального развития с софинансированием из областного бюджета.

В результате реализации данного проекта будут заасфальтированы беговые дорожки, отремонтировано админздание (раздевалка) и трибуны, заменена ограда, обустроены тротуары.











