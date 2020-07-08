СМИ: Людей, застрявших в “серой зоне”, таки пропустили в “ДНР”. У многих из них плохое самочувствие

В 23:00 вчера, 7 июля, людей, сидящих перед нулевым блокпостом КПП «Еленовки», забрали во временно неподконтрольный Донецк на обсервацию.

Об этом со ссылкой на соцсети сообщает “ДонПресс”.

По словам очевидцев, люди находятся в больнице в неподконтрольной Украине Макеевке.

Пользователи пишут:

«Почти у всех людей температура из-за сильных солнечных ожогов, у многих подозрение на тепловой/солнечный удар (головокружения, рвота). Много мужчин избитых, один сильно (обмочился, вероятнее всего из-за сильной боли). Люди находятся в водолечебнице — это не профильное учреждение, они меряют температуру и давление, оказывают первую помощь. Но лечить они не могут».

Также, очевидцы отмечают, что сейчас больница оцеплена «полицией, МЧС, пожарным» и к ней никого постороннего не подпускают, а из больницы не выпускают даже персонал. Пользователи отмечают, что данную информацию сообщил сотрудник водолечебницы, который сейчас находится там.

Напомним, ранее в БФ “Право на защиту” сообщили, что вчера, 7 июля, НВФ “ДНР” отказались пропускать 83 граждан через свой блокпост из-за того, что их якобы не было в списках. Боевики с применением физической силы разогнали людей, у 15 человек есть телесные повреждения. Все 83 человека были насильно посажены в автобус и отправлены на “нулевой” блокпост НПУТ. После чего 49 человек остались ночевать в “серой зоне”, остальные – вернулись на контролируемую территорию.